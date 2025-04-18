Сцена / Из первых уст

«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 сентября.

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о старте юбилейного театрального сезона.

Весной 2026 года театру исполнится 120 лет. Как Дрампуш готовится к юбилею? Чем удивит зрителей? В чем секрет успеха «буфетных» спектаклей? Для чего Псковский драмтеатр подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Деловой России»?