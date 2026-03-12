 
Культура

Псковский музей-заповедник принял участие в Василевских чтениях

Псковский музей-заповедник стал партнером XVI Василевских чтений, стартовавших сегодня в Пскове. В этом году событие приурочили к 190-летию краеведа Ивана Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор музея Светлана Мельникова приветствовала докладчиков и слушателей чтений в формате видеообращения. 

«Человеческая жизнь, какой бы длинной она не была, всё равно очень коротка, но есть такие люди, которые продолжают жить в наших сердцах и памяти после ухода, как Иван Иванович Василёв. То, что сегодня в библиотеке, носящей его имя, проходят в 16 раз краеведческие чтения – переоценить невозможно. Это значит, что жива память, жива традиция. Когда перед псковским музеем стоял вопрос, с какой экспозиции начать освоение Поганкиных палат, мнение было единодушным. Нужно было обязательно сделать музей, посвященным отцам-основателям – Псковскому археологическому обществу, которое и дало жизнь нашему музею. В деятельности этого общества особую роль играл Иван Василёв. Участие в чтениях Псковского музея-заповедника – это большая честь и замечательная традиция», – отметила она. 

С докладом выступил старший научный сотрудник сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Юрий Конов. Он рассказал о имении Олисово (Румянцево) Синеникольской волости Опочецкого уезда Псковской губернии, о его обитателях в воспоминаниях современников. 

Отметим, что событие пройдет с 12 по 14 марта в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в разнообразных форматах. Основная тема чтений в этом году – «Усадьбы и судьбы: история Пскова и Псковской области губернского периода».

