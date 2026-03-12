Псковский музей-заповедник принял участие в Василевских чтениях

Псковский музей-заповедник стал партнером XVI Василевских чтений, стартовавших сегодня в Пскове. В этом году событие приурочили к 190-летию краеведа Ивана Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Генеральный директор музея Светлана Мельникова приветствовала докладчиков и слушателей чтений в формате видеообращения.
С докладом выступил старший научный сотрудник сектора новейшей истории научно-экспозиционной службы Юрий Конов. Он рассказал о имении Олисово (Румянцево) Синеникольской волости Опочецкого уезда Псковской губернии, о его обитателях в воспоминаниях современников.
Отметим, что событие пройдет с 12 по 14 марта в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в разнообразных форматах. Основная тема чтений в этом году – «Усадьбы и судьбы: история Пскова и Псковской области губернского периода».