Директор рассказала о Псковском музее-заповеднике на творческой встрече в Муроме

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова провела творческую встречу в выставочном центре Муромского историко-художественного музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мероприятие прошло в пространстве выставки живописи «Вот он – добрый, старый Псков!», которая открылась для жителей и гостей Владимирской области в конце января.

Встреча объединила сотрудников Муромского музея и студентов педагогического института, которые получили возможность погрузиться в историю древнего Пскова. Участники узнали о формировании коллекций Псковского музея-заповедника и значимых событиях музейной практики, что сделало встречу особенно познавательной, отметили в пресс-службе музея.

В рамках встречи Светлане Мельниковой вручили благодарность министра культуры Владимирской области.