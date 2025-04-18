Сцена / Из первых уст

Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты

82-й филармонический сезон открылся в Пскове сегодня, 4 ноября, концертом в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Концерт был перенесён с 27 сентября на 4 ноября. За этот месяц заслуженный артист России Ильдар Абдразаков успел поработать с псковским симфоническим оркестром.

Фото предоставили в ТКД Псковской области

«Я работал с многими оркестрами не только России, но и всего мира. Есть оркестры выдающиеся, есть оркестры хорошие, есть оркестры чуть лучше, чуть хуже. Но приехав сюда, честно, я ожидал другого. Художественный руководитель оркестра Алексей Репников (Губернаторского симфонического оркестра Псковской области - ред.) - у него прекрасная питерская школа. Он в свое время работал в Мариинском театре. Радует то, что я услышал, действительно. Может быть, пока еще не все гладко, но у музыкантов есть желание стремиться к чему-то лучшему, чтобы у них хорошо получилось. Они останавливаются, они заново пробуют, они ищут мелодию, ищут, куда она ведет. То есть они не просто играют ноты, а делают это большими фразами, красивыми. И это слышно, как действительно в течение репетиционного процесса меняется их звучание», - поделился впечатлениями оперный певец.

Также Ильдар Абдразаков рассказал, что приезжал в малые города, где нет филармоний. Он привел в пример город Норильск, где коллектив выступал в музыкальной школе под фортепиано.

«Если есть желание приехать выступить, необязательно иметь с собой коллектив оркестра. Достаточно красивого инструмента», - говорит Ильдар Абдразаков.

Со своей программой оперный певец посетит и Новый Уренгой, где, по его словам, создался новый оркестр.

«Даже интересно, что будет в Новом Уренгое, какой там оркестр и коллектив. Это здорово, что наша страна не стоит на месте», - отмечает Ильдар Абдразаков.

На сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области сегодня поднялись художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, лауреат государственной премии РФ Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров «Геликон-опера» и «Новая опера» Алексей Тихомиров, а также яркие выпускники образовательной программы фестиваля.

Фестиваль, покоривший за семь лет 25 городов, продолжает расширять границы. В восьмом сезоне маршрут был скорректирован и теперь включает новые города, где будет представлена специальная программа, посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, среди них Севастополь, Псков, Клин, Тверь и Великий Новгород.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.