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Концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» состоялся на Соколихе в День России

Сегодня, в День России, на горе Соколиха под Псковом прошел масштабный концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» в честь 800-летия святого великого князя Александра Невского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сцену, символизирующую озеро, установили прямо у подножия величественной скульптурной композиции великому князю и его дружинникам, идущим на Ледовое побоище.

Желающие послушать классическую музыку под открытым небом заняли все пуфы и стулья, установленные на поляне у сцены. Настроение не омрачил даже дождь — организаторы концерта предусмотрели этот момент и заранее позаботились о дождевиках для слушателей.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнил Увертюру к опере «Псковитянка», первую из 15 опер Римского-Корсакова, «Вокализ» и Второй концерт Рахманинова. Украшением программы стало участие в концерте солистки Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского Лилии Гайсиной и солиста – лауреата Международного конкурса имени Петра Чайковского Дмитрия Маслеева.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Концерт прошел при поддержке министерства культуры Российской Федерации и администрации Псковской области. Организаторы – Театрально-концертная дирекция и «Псковконцерт».

Добавим, еще один концерт в рамках проекта «На страже мира. Александр Невский – 800» состоится завтра, 13 июня, в 19.00. Вход по пригласительным.