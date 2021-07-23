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Псков-Любовь с Гошей Куценко

23 июля 2021 года. Вечер. Все новостные ленты соцсетей псковичей - в Гоше Куценко. Какой салют? Какие котики? Наглое небритое, но чертовски обаятельное лицо - на всех залайканных фото. С девочками, бабушками, солидными мужчинами и девушками, надевшими все лучшее сразу. Сложно теперь будет найти семейный альбом в Пскове без фотографии с концерта, который прошел вчера в Зеленом театре по модели «два в одном» - в честь Дня города и кинофестиваля «Западные ворота».

А ведь еще за пять минут до начала выступления ничто не предвещало фотовакханалии, в которой беспощадно рвались гитарные струны, разносились в воздухе крики «За ВДВ» и безжалостно уничтожались пупырышки на антистресс-упаковках дисков группы «ГК». Все это было еще впереди, а пока - хмурые псковичи медленно тянулись в Летний сад, проходили через металлоискатели, показывали сумки, надевали и снимали маски, снова их надевали. С удивлением обнаруживали, что отныне зрительские ряды в Зеленом театре пронумерованы. Несли коляски по лестницам, делились со знакомыми тяготами рабочей пятницы и строили шашлычные планы на выходные.

Тишина носила по ветвям деревьев отзвуки отдаленных банкетов - в других уголках парка люди уже близились к завершению празднования Дня города. А у зрителей в Зеленом парке ничего еще даже не начиналось. Поэтому публика нервничала и поглядывала на часы. Мол, пять минут восьмого натикало, ждем-с.

И тут на сцене появилась «великолепная семерка» с гитарами, трубой и прочими маракасами. Дерзко ответив зрителю, который по доброй традиции потребовал у артистов «Давай-давай», Куценко технично перевел разговор с публикой в более конструктивное русло, спросив «Вы готовы танцевать?» Судя по тишине и апатии, псковичи не были готовы ни к чему. Ситуацию спас петербургский актер Андрей Носков, который вышел на зов Гоши. Но и его пример убедил не многих. Зато на зрителей железно подействовало обещание того, что первые двадцать человек, которые выйдут к сцене танцевать, получат в подарок диск группы «ГК». Так у сцены заклубилась веселая танцевальная массовка. «В Пскове добрые люди, которые верят словам», - сыронизировал солист. Но диски подарил.

Первую же песню, которая прозвучала для зрителей, Гоша Куценко посвятил Пскову. Вообще слово «Псков» звучало едва ли не в каждой композиции группы, благо с ним прекрасно рифмуется «любовь» - пожалуй, первое по популярности слово вчерашнего вечера в Зеленом театре. Это светлое чувство наполнило не только каждую песенную строчку, но и всю атмосферу концерта. Чего стоила одна инсталляция, установленная на сцене, - большущий логотип конкурса «Псков-любовь», который объявили в рамках кинофестиваля в этом году.

Но главное, конечно, происходило на уровне не предметов, но людей. Зрители обожали Гошу, и, судя по всему, это было взаимно. «Любовь такая», «Сказки», «Капли», «Созвездия», «Ольга», «Верные», «Светлый дым» - каждую песню принимали на ура. А спичей между ними ждали и записывали на видео, чтобы потом знакомым показывать: Куценко - тот еще юморист. Ну вот, например: вспомнил, что Жепар Депардье просил квартиру в Саранске, и попросил жилплощадь в Пскове. А заодно предложил актеру Андрею Носкову тоже переехать на год сюда и поставить здесь новый спектакль. Пока фантазировал, еще и новое слово придумал: «псковить», то есть «наслаждаться жизнью, не работать». Или вот еще: пообещал в следующем году собрать в Пскове отличную актерскую компанию, в том числе Юлию Пересильд в скафандре привезти - мол, снимался с ней недавно, надеюсь, она слетает в космос.

Посвятил «Группу крови» псковским десантникам, а «Песню о далекой Родине» из «17 мгновений весны» - российским спортсменам, в том числе псковской паралимпийке Александре Васильевой, с которой, кстати, днем успел сыграть две партии в настольный теннис, и честно признался: обе проиграл.

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Ну и еще одну нетленку Цоя - «Когда твоя девушка больна» - Гоша Куценко посвятил необходимости вакцинации, заметив между делом: «свою жену я привил».

Псковичи нарадоваться не могли: вот так шоу! Насмеяться не могли - улыбки не сходили с лиц. Но Гоша Куценко, настоящий Дед Мороз из страны Оз, припас по случаю праздника еще сюрприз. В один прекрасный момент он спустился со сцены и пошел «в народ» (тут-то и случились все эти фотографии на долгую и незабываемую). Поводил хороводы, разрешил в микрофон покричать на все голоса «Я люблю Псков!». А потом позвал: «Дети, пойдем на сцену! Будем танцевать и беситься». Наших детей, в отличие от их родителей, долго звать не приходится: на сцену устремились все в возрасте от трех до семи. Слышали бы вы, как бережно сопровождал артист малышню: тут скользко, тут не подходи к краю, можно упасть. Очень трогательно!

Собравшись на сцене, попрыгали, помахали ручками, похлопали, а в финале - групповое фото. «Лучшие люди Пскова», - представил свою внезапную подтанцовку Гоша Куценко.

Он улетел, но обещал вернуться. С четвертой частью фильма «Любовь-морковь», с новыми песнями, шутками и подарками. Может, и с Андреем Носковым - почему бы нет! Тефтельки и прочие плюшки у псковичей для любимых артистов завсегда найдутся!

Елена Никитина