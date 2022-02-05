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Сцена / Концерты

«Песни странствующего подмастерья» прозвучат на концерте в псковской филармонии

15.02.2022 12:39|ПсковКомментариев: 0

Музыка Элгара, Малера и Сибелиуса прозвучит в концерте «Песни странствующего подмастерья» в псковской филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД Псковской области

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Песни странствующего подмастерье» пройдет в Пскове 25 февраля в 19.00. Солистами концерта станут лауреаты международных музыкальных конкурсов Михаил Павлов (баритон) и Сергей Поспелов (скрипка). За дирижерским пультом - художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский, рассказали в пресс-службе ТКД.

В программе концерта прозвучит одно из поэтичных сочинений британского романтика Эдуарда Элгара - Адажио для струнного оркестра и арфы «Sospiri» («Вздох»), рядом с которым прозвучит автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья». 4 песни для голоса с оркестром на стихи самого Малера раскрывают две излюбленные темы романтизма – несчастной любви и странствий, добавили в ТКД.

«Композитор, подобно герою песен, преодолевает драму неразделенной любви к певице Йоханне Рихтер, так и не узнавшей, что именно ей мир обязан рождением одного из самых романтичных сочинений великого австрийского композитора. Эмоциональным центром программы станет величественный Концерт для скрипки с оркестром финского классика Яна Сибелиуса. Единственный инструментальный концерт композитора, ставший одним из выдающихся в 20 веке, вобрал в себя всю любовь Сибелиуса к скрипке как к инструменту и чувства о так и несбывшейся мечте стать скрипачом», - подчеркнули в ТКД.

Сочинение получило название «одной из лучших симфоний» Яна Сибелиуса.

Михаил Павлов (баритон)

Оперный певец, выпускник вокального факультета Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского (класс Владимира Северина). Лауреат международных конкурсов. Михаил Павлов - солист филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия-Алания. Постоянный участник международного фестиваля искусств «В гостях у Ларисы Георгиевой» и Международного Кавказского фестиваля «Мариинский - Кавказ».

Сергей Поспелов (скрипка)

Родился в 1990 году в Ростове-на-Дону. Выпускник Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуры по классу Народного артиста СССР, профессора Эдуарда Грача.

Лауреат первых премий конкурса пианистов и скрипачей имени Гнесиных и имени Давида Ойстраха, конкурса «Концертино Прага», конкурса скрипачей имени Альберто Курчи в Неаполе, конкурса скрипачей имени А. И. Ямпольского. Лауреат премии оркестра «Новая Россия» фонда Ю. А. Башмета, обладатель стипендий Фонда М. Л. Ростроповича и фонда «Русское исполнительское искусство», участник программ Фонда Владимира Спивакова.

Музыкант гастролирует в Белоруссии, Латвии, Армении, Китае, Израиле, Чехии, Румынии, Италии, Польше, Японии, Франции, Германии. Выступал с известными симфоническими оркестрами и дирижерами России и мира.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ или QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Теги: #концерт #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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