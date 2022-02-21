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Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте»

Билеты на концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Песни странствующего подмастерья», который состоится 25 февраля в БКЗ филармонии, доступны по «Пушкинской карте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Псковская областная филармония активно участвует во всероссийской государственной программе «Пушкинская карта». Уже многие держатели Пушкинских карт успели посетить концерты учреждения, рассказали в ТКД.

25 февраля Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя Николая Хондзинского исполнит одно из поэтичных сочинений британского романтика Эдуарда Элгара – Адажио для струнного оркестра и арфы «Sospiri» «Вздох».

«В этот вечер также прозвучит автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья». 4 песни для голоса с оркестром на стихи самого Малера раскрывают две излюбленные темы романтизма – несчастной любви и странствий, – поделились организаторы концерта. - Эмоциональным центром программы станет величественный концерт для скрипки с оркестром финского классика Яна Сибелиуса. Единственный инструментальный концерт композитора, ставший одним из выдающихся в XX веке, вобрал в себя всю любовь Сибелиуса к скрипке как к инструменту и чувства о так и несбывшейся мечте стать скрипачом. Сочинение было названо "одной из лучших симфоний" Яна Сибелиуса».

Солисты концерта – лауреаты международных музыкальных конкурсов Михаил Павлов (баритон) и Сергей Поспелов (скрипка).

Заказать или забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев, напомнили в ТКД.