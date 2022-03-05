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Сцена / Концерты

Зачем передвигать клавесин во время концерта в филармонии, рассказал Николай Хондзинский

11.03.2022 21:19|ПсковКомментариев: 0

Перемещение клавесина по сцене псковской филармонии во время концерта «Магнум опус» было продиктовано различным положением инструмента в музыке различных эпох. Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский в эфире радио «ПЛН FM».

Когда клавесин играет сольно, то его оптимальное положение - в углу сцены. Тогда создается оптимальный баланс акустики, и струнные инструменты его не заглушают, пояснил Николай Хондизнский.

По его словам, несмотря на то, что изначально кажется, что музыканты играют очень тихо, уже спустя 5 минут ухо человека перестраивается и начинает лучше воспринимать музыку.

Затем, во время исполнения произведений Иоганна Баха, клавесин перемещается вглубь сцены. «Он не солирует, а находится внутри и, как рентген, просвечивает всю перспективу звучания оркестра. Кажется, что его плохо слышно, но, если его не будет, будет зияющая пустота в оркестре, и вы это сразу услышите», - пояснил дирижер.

Николай Хондзинский заметил, что инструмент во время концерта находится там, где он должен быть по задумке композитора. Все это отрабатывается на репетициях, когда дирижер слушает музыку из различных точек зала и оценивает расположение музыкантов.

Теги: #концерт #музыка #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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