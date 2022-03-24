Сцена / Концерты

Выступление «жемчужины Кавказа» впервые пройдет в Пскове

Ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» впервые выступит в Пскове. Концерт станет встречей с прославленным коллективом, на протяжении восьми десятилетий представляющим уникальное хореографическое искусство республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Организаторы отметили, что выступления коллектива всегда проходят с большим успехом как в России, так и за рубежом. Концерт состоится 3 апреля, в воскресенье, в большом концертном зале Псковской филармонии. Начало в 19:00.

«Ансамбль "Нальмэс" – один из самых ярких профессиональных хореографических коллективов не только Северного Кавказа, но и Российской Федерации. В прошлом году он отметил 85-летний юбилей», - рассказали в ТКД.

«Нальмэс» переводится с адыгейского языка как «драгоценный камень». «И на самом деле, этот ансамбль – бесценное сокровище народа. Со дня основания в 1936 году "Нальмэс" трепетно и бережно хранит танцевальные традиции адыгов. Самобытные народные танцы, колоритная национальная музыка, великолепные костюмы, и, конечно же, высочайшее исполнительское мастерство артистов превращают каждое выступление ансамбля в красочный, зрелищный праздник», - отметили организаторы концерта.

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» – лауреат международных и всероссийский конкурсов и фестивалей, обладатель медали «Слава Адыгеи», кавалер ордена «Честь и Слава» III степени Республики Абхазия. «Коллектив имеет множество наград, но самая ценная из них – это аплодисменты зрителей и яркие воспоминания, которые остаются в сердце каждого, кто хотя бы раз увидел выступление "жемчужины Кавказа" – ансамбля "Нальмэс"», - считают в ТКД.

Художественный руководитель и главный балетмейстер – заслуженный артист России, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев.

Билеты на предстоящее выступление ансамбля «Нальмэс» можно приобрести в кассе Филармонии и онлайн на сайте. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

В ТКД добавили, что концерт ансамбля «Нальмэс» в Псковской филармонии проходит в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт».