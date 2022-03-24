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Петербургский мультиинструменталист выступит в Пскове 28 апреля

Известный композитор, артист «Петербург-концерта» Константин Шаханов примет участие в ежегодном проекте «Заиграйте, мои гусли!» в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Музыкант выступает с лучшими оркестрами и исполнителями страны. Его произведения давно стали популярными среди гусляров. Лауреат всероссийского и международного конкурсов, мультиинструменталист Константин Шаханов играет практически на всех духовых и народных инструментах, на ударных, на баяне, домре и балалайке», – рассказали организаторы.

При сопровождении ансамбля русской музыки «Псков» музыкант представит премьеру своего концерта для мультиинструменталиста в трех частях, также прозвучат уже известные авторские произведения.

«Каждое выступление исполнителя на гуслях звончатых Константина Шаханова становится событием не только для знатоков и ценителей народной музыки, но и для его коллег-музыкантов. Он всегда разный, всегда искренний», – отметили в пресс-службе.

Начало концерта «Заиграйте мои гусли!» - в 19.00. Заказ и бронирование билетов можно осуществить на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».