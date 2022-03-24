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Концерт «Время творить!» в пройдет в Пскове 18 мая

Масштабный концерт «Время творить!» в поддержку проекта Детской школы искусств Пскова пройдет в Пскове 18 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, его цель – создать уникальный арт-объект: фасадные часы ручной работы, которые станут украшением исторического центра города.

В преддверии этого события автор эскиза фасадных часов Дмитрий Яблочкин рассказал о том, как родилась идея создания проекта.

«Внезапно пришла мысль, что это должно быть какое-то декоративное панно, которое будет довольно больших размеров. И оно должно иметь какую-то функцию, то есть быть не просто декоративным панно. Так появилась идея часов. Пока у нас нет механизма со стрелками, но как только они оживут, это будет вполне законченное произведение», – делится Дмитрий Яблочкин.

На фасаде здания Детской школы искусств уже красуется циферблат. Над его созданием в керамической мастерской Детской школы искусств трудились ученики художественного отделения. Ребята под руководством наставников изготовили из глины 12 цветных керамид с изображениями знаков зодиака и распределили их по циферблату – каждому часу соответствует свой знак. Автор проекта – преподаватель, известный псковский художник Дмитрий Яблочкин.

«Ещё одной задачей было, чтобы эта работа была не только моя, а совместная с учениками художественного отделения. Поэтому я придумал керамические вставки, которые символизируют знаки Зодиака», – добавил Дмитрий Яблочкин.

В основе оформления часов – уникальная авторская концепция. В орнаменте художник использовал элементы древней псковской архитектуры, которые еще пять столетий назад применяли псковские зодчие в оформлении храма Василия Блаженного в Москве. А сам циферблат визуально стилизован под часы Спасской башни московского Кремля.

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«Я основывался на наших псковских традициях. Внимательно изучил росписи храма Василия Блаженного в Москве. И на основе древних орнаментов я создал такую композицию», – подчеркнул автор проекта.

В программе концерта «Время творить!» выступления творческих коллективов школы искусств. Юные артисты представят театральные этюды, музыкальные произведения разных эпох и стилей, танцевальные зарисовки.

Все зрители концерта станут участниками проекта и внесут свою лепту в общее дело по запуску часов: на средства от продажи билетов будет приобретен электронный часовой механизм. Это единственный и самый дорогостоящий элемент, которого на данный момент не достает арт-объекту.

Начало концерта «Время творить!» в 19:00

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