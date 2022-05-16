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Заслуженный артист России Николай Носков выступит в Пскове с сольным концертом

Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» Николай Носков 16 июня выступит на сцене Зеленого театра в Пскове с концертной программой «Живой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«На этом уникальном летнем концерте на открытом воздухе будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового одноименного альбома. Возвращение артиста на сцену совпало с последней работой над пластинкой "Живой", к которой Николай Носков приступил год назад при поддержке своего друга, известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша. Тогда у музыкантов и родилась идея большого концерта с участием друзей певца, который состоялся в декабре 2019 года», - рассказали в ТКД.

Этот концерт стал дебютным после долгого отсутствия артиста на сцене. В концерте обязательно прозвучат песни Николая Носкова: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен».

Мероприятие начнется в 19:00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.