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Арфовый концерт состоится в Пскове 11 ноября

Арфовый концерт состоится в Пскове 11 ноября. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил новый художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

«Псковская областная филармония будет активно экспериментировать над формой звучания. 11 ноября у нас будет первый арфовый концерт. Приедут солисты из Большого театра, Петербургской филармонии, Михайловского театра», – отметил гость студии.

Ранее Алексей Репников рассказал, что приглашение занять должность главного дирижера псковского оркестра он принял сразу.