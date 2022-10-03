Раздельные концерты по группам инструментов дадут в псковской филармонии

Раздельные концерты по группам инструментов дадут в грядущем 79-м филармоническом сезоне в Пскове. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» рассказал новый художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
В декабре пройдёт концерт-посвящение советскому и российскому композитору Р. К. Щедрину. На нём будет показан ансамбль ударных инструментов.
«Петербургские музыканты смешаются с псковскими, создадут небольшой ансамбль и только ударными инструментами исполнят композиции Родиона Щедрина. Затем выйдут струнники, вместе они исполнят "Кармен-сюиту". После к ним присоединятся духовики. Таким составом они сыграют самые яркие вещи из балета "Конек-горбунок"», - анонсировал худрук.
Затем в начале 2023 года пройдет брасс-концерт.
«Во всем мире принят стандарт концертов медных духовых инструментов – брасс. Квартет, десятка, возможно привлечем военный духовой оркестр», – пояснил гость студии.
Акцент во всем филармоническом сезоне будет сделан на творчество композитора Сергея Рахманинова, которому посвящен 2023 год, добавил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонк.
Напомним, открытие 79-го филармонического сезона состоится 8 октября.