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Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии

Искусственный интеллект поучаствует в концерте-открытии 79-го сезона в Псковской областной филармонии, который состоится 8 октября. Об этом накануне концерта корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении культуры.

Изображение: Псковская областная филармония

«Сюрпризом для слушателей концерта станет его визуальное сопровождение. Возможно, многие потом захотят узнать имя художника, приложившего руку к созданию иллюстративного ряда. И тут филармония удивит сотрудничеством с искусственным интеллектом. Изображения, сгенерированные в одной из самых популярных нейросетей 2022 года, создадут удивительно полный и объемный диалог с музыкой», – отметили сотрудники филармонии.

Как уже говорилось ранее, слушателям будет представлен музыкальный экскурс по ключевым моментам грядущего сезона: 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, балетным и оперным постановкам, акцентированию внутри программ отдельных групп музыкальных инструментов.

«Напоминающие живопись мощного русского авангарда или повторяющие мерцание световых потоков на картинах французских символистов, эти иллюстрации располагают как минимум к попытке понять первоначальный запрос, на основе которого нейросеть формирует изображение, а как максимум – насладиться сочетанием музыкальной классики и современных технологий», – добавили в учреждении.

Использование искусственного интеллекта при создании атмосферы музыкального концерта – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике.

Напомним, концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.

Билеты в кассе БКЗ и на сайте.