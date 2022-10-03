Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии

Искусственный интеллект поучаствует в концерте-открытии 79-го сезона в Псковской областной филармонии, который состоится 8 октября. Об этом накануне концерта корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении культуры.
Изображение: Псковская областная филармония
Как уже говорилось ранее, слушателям будет представлен музыкальный экскурс по ключевым моментам грядущего сезона: 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, балетным и оперным постановкам, акцентированию внутри программ отдельных групп музыкальных инструментов.
Использование искусственного интеллекта при создании атмосферы музыкального концерта – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике.
Напомним, концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.
Билеты в кассе БКЗ и на сайте.