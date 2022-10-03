В Пскове открыли 79-ый филармонический сезон. ФОТО, ВИДЕО

Концерт-открытие 79-го филармонического сезона проходит под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова сегодня, 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Слушателям в Псковской областной филармонии представили музыкальный экскурс по ключевым моментам грядущего сезона: 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, балетным и оперным постановкам, акцентированию внутри программ отдельных групп музыкальных инструментов.
Программа концерта:
Также на сцене выступит солист Мариинского театра Денис Беганский (баритон).
В открытии также задействован искусственный интеллект поучаствует в открытии сезона.
В дальнейшем нейросеть будет генерировать визуальное сопровождение для концертов Псковской областной филармонии.