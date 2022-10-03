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В Пскове открыли 79-ый филармонический сезон. ФОТО, ВИДЕО

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Концерт-открытие 79-го филармонического сезона проходит под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова сегодня, 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Слушателям в Псковской областной филармонии представили музыкальный экскурс по ключевым моментам грядущего сезона: 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, балетным и оперным постановкам, акцентированию внутри программ отдельных групп музыкальных инструментов.

Программа концерта:

П. Чайковский Увертюра–фантазия «Ромео и Джульетта»;

А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда»;

С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27 ;

С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко» ;

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».

Также на сцене выступит солист Мариинского театра Денис Беганский (баритон).

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В открытии также задействован искусственный интеллект поучаствует в открытии сезона.

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В дальнейшем нейросеть будет генерировать визуальное сопровождение для концертов Псковской областной филармонии.