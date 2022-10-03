Открытие 79-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт-открытие 79-го филармонического сезона прошел под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова 8 октября.
Слушателям в Псковской областной филармонии представили музыкальный экскурс по ключевым моментам грядущего сезона: 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова, балетным и оперным постановкам, акцентированию внутри программ отдельных групп музыкальных инструментов.
Фоторепортаж Александра Елисеева.