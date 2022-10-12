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Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт

Концерт народного артиста России Игоря Скляра в сопровождении петербургского коллектива Jazz Classic Community проходит в Псковской областной филармонии 14 октября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление проходит в рамках недели столетия российского джаза.

В программу вечера включены выдающиеся джазовые произведения ХХ века –от «эры свинга» к зарождавшейся эпохе модерн-джаза.

«Я очень рад видеть любителей джаза здесь, в Пскове. Сегодня российскому джазу ровно 100 лет и две недели. Тогда музыканты под управлением Валентина Парнаха выступили в Москве с ошеломительным успехом. Сегодня мы приглашаем вас прослушать программу джаз-композиций 1930-1960-х годов.

В это время на всех континентах, во всех странах происходили очень интересные события: свершались революции, менялась мода, начинались и заканчивались войны, человек полетел в космос. В это время джаз, как и вся человеческая цивилизация, набирал обороты, создавались интересные направления», - обратился к гостям вечера Игорь Скляр.

Перед концертом корреспондент ПЛН побеседовала с Игорем Скляром о повороте в карьере и творческих планах артиста.