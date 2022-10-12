Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Концерты 12.10.2022 14:350 Игорь Скляр пригласил псковичей на джазовый концерт. ВИДЕО 14.10.2022 19:350 Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт 12.10.2022 14:350 Игорь Скляр пригласил псковичей на джазовый концерт. ВИДЕО 12.10.2022 12:020 Сергей Трофимов пригласил псковичей на свой концерт. ВИДЕО 10.10.2022 12:210 Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в Пскове 09.10.2022 12:000 Открытие 79-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сцена / Концерты

Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт

14.10.2022 19:35|ПсковКомментариев: 0

Концерт народного артиста России Игоря Скляра в сопровождении петербургского коллектива Jazz Classic Community проходит в Псковской областной филармонии 14 октября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление проходит в рамках недели столетия российского джаза. 

В программу вечера включены выдающиеся джазовые произведения ХХ века –от «эры свинга» к зарождавшейся эпохе модерн-джаза.

«Я очень рад видеть любителей джаза здесь, в Пскове. Сегодня российскому джазу ровно 100 лет и две недели. Тогда музыканты под управлением Валентина Парнаха выступили в Москве с ошеломительным успехом. Сегодня мы приглашаем вас прослушать программу джаз-композиций 1930-1960-х годов.

В это время на всех континентах, во всех странах происходили очень интересные события: свершались революции, менялась мода, начинались и заканчивались войны, человек полетел в космос. В это время джаз, как и вся человеческая цивилизация, набирал обороты, создавались интересные направления», - обратился к гостям вечера Игорь Скляр.

Перед концертом корреспондент ПЛН побеседовала с Игорем Скляром о повороте в карьере и творческих планах артиста. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
14.10.2022, 19:350 Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт 14.10.2022, 18:220 Игорь Скляр о джазе, импровизации и синдроме самозванца 14.10.2022, 17:590 Псковский спектакль «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев 14.10.2022, 13:000 Псковский театр драмы представил спектакль «Морфий» на международном фестивале
13.10.2022, 14:100 Билеты на мультимедийный спектакль о Петре I в Пскове можно приобрести по Пушкинской карте 12.10.2022, 14:350 Игорь Скляр пригласил псковичей на джазовый концерт. ВИДЕО 12.10.2022, 12:020 Сергей Трофимов пригласил псковичей на свой концерт. ВИДЕО 12.10.2022, 11:280 Мультимедийный спектакль о Петре I покажут в Пскове 15 и 16 октября
11.10.2022, 18:320 Мультимедийный спектакль в честь дня рождения Петра I покажут в Псковском кремле 11.10.2022, 12:590 Псковичи смогут бесплатно увидеть фильм «Джазист» 11.10.2022, 11:310 «Пришлось попотеть»: два мурала дорисовали на Запсковье. ФОТО 11.10.2022, 10:430 Псковичи смогут бесплатно посмотреть фильм «Мы из джаза»
10.10.2022, 12:210 Юбилейный концерт Сергея Трофимова состоится в Пскове 09.10.2022, 18:000 Завершаются работы по созданию муралов на Запсковье 09.10.2022, 12:000 Открытие 79-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.10.2022, 18:370 В Пскове открыли 79-ый филармонический сезон. ФОТО, ВИДЕО
08.10.2022, 13:200 Солист Мариинского театра провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Пскова 07.10.2022, 17:380 Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра 07.10.2022, 15:150 Псковские театралы получили приз «За отражение абсурда современной жизни» 07.10.2022, 14:230 Рисовать мурал начали на фасаде дома на улице Труда в Пскове
06.10.2022, 17:380 Имя подберут для искусственного интеллекта псковской филармонии 06.10.2022, 15:400 Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии 05.10.2022, 14:360 Билеты на открытие филармонического сезона псковичи могут купить со скидкой 20% 04.10.2022, 22:250 Раздельные концерты по группам инструментов дадут в псковской филармонии
04.10.2022, 19:580 Арфовый концерт состоится в Пскове 11 ноября 04.10.2022, 19:080 «Подстрочник»: О старых и новых проектах Псковской областной филармонии. ВИДЕО 04.10.2022, 18:270 Псковичам создадут условия для «визита в филармонию глазами» 04.10.2022, 17:320 Новый худрук псковского оркестра: Студенты должны ходить в филармонию
04.10.2022, 16:510 Спектакли театра Old Classic Ballet в Пскове перенесли на ноябрь 04.10.2022, 15:230 Псковской областной филармонии нужна глобальная реконструкция – директор 04.10.2022, 14:231 Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост 04.10.2022, 13:260 Псковский театр драмы выступит на фестивалях в Ростове-на-Дону и Петербурге
03.10.2022, 21:400 «До мурашек, до слез»: зрители о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» 03.10.2022, 19:420 В псковской филармонии прошла репетиция концерта к открытию сезона 03.10.2022, 19:270 Арфы, опера и балет: Алексей Репников рассказал, чем 79-й филармонический сезон удивит псковичей 03.10.2022, 18:400 Штрихи будущей картины появились на одном из домов на Запсковье
03.10.2022, 15:070 «Здесь дни моей ничтожности и славы…» 03.10.2022, 12:360 Концерт в честь открытия 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 02.10.2022, 19:220 Псковский драмтеатр будет перечислять деньги со спектаклей десантникам 76-ой дивизии 01.10.2022, 14:090 Шедевры мирового балета представят на псковской сцене
30.09.2022, 21:270 Концерт «Золотая осень – золотые люди» организуют в Пскове 30.09.2022, 18:596 Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2022, 11:350 Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 29.09.2022, 17:050 Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября
29.09.2022, 12:270 Псковичей приглашают на 50-й показ комедии «Соседи» 28.09.2022, 19:200 Объявлены новые даты премьеры спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» 28.09.2022, 11:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь 27.09.2022, 20:090 Двадцать девятый, компактный, Пушкинский
27.09.2022, 09:300 XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 26.09.2022, 20:040 «Островский 2.0» в стилистике «Яндекс.Дзен» 26.09.2022, 10:430 Спектаклем «Дядя Ваня» завершится Пушкинский театральный фестиваль 25.09.2022, 18:580 Актер Игорь Скляр выступит в Пскове в рамках недели столетия российского джаза
25.09.2022, 17:070 «Пусть гусли звучат!» 24.09.2022, 19:032 Комик-шоу «Достоевский» 23.09.2022, 10:230 Татьяна Толстая на встрече с псковичами: Культура – единственное живое, что есть на этом свете 22.09.2022, 20:290 Встреча с писательницей Татьяной Толстой проходит в Пскове
22.09.2022, 18:530 Квартирник «Бейрут» проходит во дворе Псковского театра драмы 22.09.2022, 17:550 «Беседка»: Андрей Калинин о «Товарище Кислякове». ВИДЕО 22.09.2022, 17:390 Криминальную комедию Островского покажут на Пушкинском фестивале 22.09.2022, 14:210 Быть товарищем Кисляковым
22.09.2022, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с режиссером Александринского театра 21.09.2022, 21:570 Марина Николаева восхитилась творчеством псковской художницы 21.09.2022, 20:220 На псковский театр написали жалобу после появления на его стене граффити 21.09.2022, 18:471 Дмитрий Месхиев объяснил причину ажиотажа на спектакль Константина Богомолова
21.09.2022, 18:150 Режиссер спектакля «Товарищ Кисляков» объяснил изменение финала первоисточника 21.09.2022, 17:581 Режиссёр Александринского театра рассказал, как актерский опыт помогает в постановке спектаклей 21.09.2022, 16:531 Дмитрий Месхиев рассказал, почему не было торжественного открытия Пушкинского фестиваля 21.09.2022, 15:473 Дмитрий Месхиев заявил о снижении интереса к Пушкинскому фестивалю у зрителей
21.09.2022, 15:131 Коммунисты, карета, пулемет 21.09.2022, 14:430 Юбилейный вечер Андрея Евстафьева пройдёт в Доме офицеров 21.09.2022, 14:120 «Беседка»: Дмитрий Месхиев о XXIX Пушкинском театральном фестивале. ВИДЕО 21.09.2022, 13:400 Нельзя наслаивать друг на друга крупные культурные мероприятия в Псковской области – Месхиев
21.09.2022, 13:140 Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль – одно из главных театральных событий года для региона 21.09.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Месхиевым 21.09.2022, 11:370 Опера «Борис Годунов» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.09.2022, 21:090 Оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» представили в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru