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Самых маленьких псковичей приглашают на концерт «Волшебница арфа»

Самых маленьких зрителей приглашают на концерт «Волшебница арфа» в Псковскую областную филармонию 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Малыши смогут окунуться в мир классической музыки и познакомиться с необыкновенным инструментом через волшебные истории», - рассказали организаторы.

Ведущей концерта станет Мария Громова. Выступит арфистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская.

Рекомендуемый возраст детей: от 2 до 6 лет.

Билеты на сайте БКЗ Филармонии.