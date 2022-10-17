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Герои шоу «Однажды в России» пригласили псковичей на свой концерт

Герои популярного шоу «Однажды в России» пригласили псковичей на свой концерт 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Они представят сатирические скетчи на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Шоу «Однажды в России» уже 7 лет является одной из самых рейтинговых передач на телеканале ТНТ. На сцене появятся те же экранные герои: Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко, Максим Киселев, Валерий Равдин и Александр Пташенчук (он же Птаха). Они представят двухчасовое шоу без антракта.

«В шоу "Однажды в России" показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами, которые испытывает каждый из нас. На сцене псковский зритель узнает и нахальных начальников, и завистливых соседей, и ежедневно ворчащих родственников, и многих других из своей жизни, с кем можно постоянно столкнуться. Однако герои "Однажды в России" не любят уныло жаловаться на проблемы, а предпочитают над ними от души посмеяться. Обратить внимание зрителей на окружающую действительность – вот их главная цель. А актуальность и правдивость – те ориентиры, к которым стремятся герои "Однажды в России" при создании своего уморительного шоу», - рассказали организаторы.

Билеты на шоу можно приобрести в кассе БКЗ филармонии или на сайте моибилеты.рф.

Мероприятие предназначено для зрителей старше 16 лет.