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Михаил Турецкий представит в Пскове программу «Мне 60, и это здорово!»

Вокальный коллектив Михаила Турецкого исполнит свои лучшие песни в рамках юбилейного тура на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Михаил Турецкий - народный артист России, человек, который посвятил музыке целую жизнь, в честь своего 60-летия представит новую юбилейную программу «Мне 60, и это здорово!».

«Концерт выдающегося артиста, музыканта, дирижера, шоумена, продюсера знаменитых коллективов "Хор Турецкого" и "Soprano Турецкого" - это настоящий театр с собственной оригинальной режиссурой, в котором сочетаются вокальное и актерское мастерство. Уникальная концертная программа, в которой прозвучат музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни арт-группы "Хор Турецкого" - каждая композиция в исполнении коллектива обретает новую жизнь, произведения всех жанров изящно переплетаются в одном большом празднике», - рассказали организаторы.

Юбилейное шоу «Мне 60, и это здорово!» - вечер, наполненный музыкой, неповторимой харизмой и огромным талантом народного артиста России, добавили организаторы.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте Моибилеты.рф.

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