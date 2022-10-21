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Большой концерт «Виртуозы арфы» организуют в Пскове

Большой концерт «Виртуозы арфы» пройдёт в Псковской областной филармонии 10 ноября в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Соло, дуэты, квартет арф, дуэты арфы и голоса, ударных и арфы – все в программе уникального концерта с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

«Чарующий, древний музыкальный инструмент представят солистки оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний. Никогда на Псковской сцене в одном концерте не звучало столько арф и сочинений, написанных как специально для этого инструмента, так и переложений для него произведений для гитары, романсов и русских народных песен», - отметили организаторы.

На арфах сыграют заслуженная артистка РФ Анна Макарова, лауреат международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра Ника Рябчиненко (арфа), лауреат международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская, Вероника Григорьева. Также на сцене выступит солистка Елизавета Бокова (сопрано).

В программе вечера Г. Ф. Гендель Прелюдия и Токката, А. Цабель «Маргарита за прялкой», Д. Хенсон-Конант «Наталиана», Х. Родриго Аранхуэсский концерт, часть 2-я «Адажио», С. Рахманинов «Сирень», Русская народная песня «Реченька», Х. Родриго Концертная серенада, часть 1-я «Estudiantina», А. де Кабесон «Вариации на рыцарскую песню», Г. Фридрих Гендель. «Каприччио», К. Дебюсси «Грёзы», Р. Глиэр Концерт для арфы с оркестром Ми-бемоль мажор, 1-я часть.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии.