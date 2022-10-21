Ансамбль «Псков» выступит на «Культурных выходных» в Гдове

Ансамбль «Псков» Псковской областной филармонии выступит на сцене «Центра досуга и культуры» города Гдова 29 октября. Концерт пройдёт в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Программа:
1. РНП «Живёт моя отрада»
2. Цыганский романс «Очи чёрные»
3. А. Пахмутова – Н. Добронравов «Жалейка»
4. Ю. Саульский – Е. Евтушенко «Ничей»
5. И. Катаев – М. Анчаров – «Стою на полустаночке»
6. Муз. Народная - сл. - А. Машистов «Мы на лодочке катались»
7. В. Темнов – П. Черняев «Я деревенская»
8. РНП «Живёт моя отрада»
9. Цыганский романс «Очи чёрные»
10. РНП «Ухарь-купец»
11. А. Цыганков – И. Дунаевский «Ой, цветёт калина»
12. А. Цыганков обр. РНП «Мой муженька»
13. Е. Тростянский – Л. Афанасьев «Гляжу в озёра синие»
14. И. Катаев – М. Анчаров – «Стою на полустаночке»
15 Лебединая верность. Музузыкантов Е. Мартынов. Ст. А. Дементьев
16. Пой гитара. Музыканта Томистоке
17. Эти глаза напротив - Музыканта Д. Тухманов
18. Желаю вам. Муыканта Ю. Гуляев.
Художественный руководитель - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель серебряной медали «Национальное Достояние России», солистка Государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева.
Музыкальный руководитель – Маргарита Тепонайнен.
Солисты:
Концерт пройдёт 29 октября в 15:00 в «Центре досуга и культуры» города Гдова. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе учреждения, в том числе по Пушкинской карте.