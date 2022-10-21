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Ансамбль «Псков» выступит на «Культурных выходных» в Гдове

Ансамбль «Псков» Псковской областной филармонии выступит на сцене «Центра досуга и культуры» города Гдова 29 октября. Концерт пройдёт в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа:

1. РНП «Живёт моя отрада»

2. Цыганский романс «Очи чёрные»

3. А. Пахмутова – Н. Добронравов «Жалейка»

4. Ю. Саульский – Е. Евтушенко «Ничей»

5. И. Катаев – М. Анчаров – «Стою на полустаночке»

6. Муз. Народная - сл. - А. Машистов «Мы на лодочке катались»

7. В. Темнов – П. Черняев «Я деревенская»

8. РНП «Живёт моя отрада»

9. Цыганский романс «Очи чёрные»

10. РНП «Ухарь-купец»

11. А. Цыганков – И. Дунаевский «Ой, цветёт калина»

12. А. Цыганков обр. РНП «Мой муженька»

13. Е. Тростянский – Л. Афанасьев «Гляжу в озёра синие»

14. И. Катаев – М. Анчаров – «Стою на полустаночке»

15 Лебединая верность. Музузыкантов Е. Мартынов. Ст. А. Дементьев

16. Пой гитара. Музыканта Томистоке

17. Эти глаза напротив - Музыканта Д. Тухманов

18. Желаю вам. Муыканта Ю. Гуляев.

Художественный руководитель - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель серебряной медали «Национальное Достояние России», солистка Государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева.

Музыкальный руководитель – Маргарита Тепонайнен.

Солисты:

Елена Ленина – гусли – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и Фестивалей

Илья Хмелёв – баян - лауреат Международных конкурсов

Сергей Поторочин – балалайка, жалейки – лауреат Международного конкурса

Денис Горев – балалайка

Маргарита Тепонайнен – домра малая

Владимир Салиев – гармонь

Елена Федина – народное пение – лауреат президентской премии «Молодые Дарования России»

Наталья Александрова – вокал – заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Псковской области

Александр Либ – вокал – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель медалей Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

«Концерты ансамбля "Псков" всегда отличаются яркостью и артистизмом в исполнении, а программы формируются на основе народной направленности музыкального материала и тематики мероприятия. В концертах используются обработки народных наигрышей и мелодий, а так же произведения русских классиков и современных композиторов», – рассказали в ТКД.

Концерт пройдёт 29 октября в 15:00 в «Центре досуга и культуры» города Гдова. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе учреждения, в том числе по Пушкинской карте.