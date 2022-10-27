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Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» пригласили выступить на концерте группы «Кватро», который пройдёт на сцене Дома офицеров в Пскове 8 ноября в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

«Творчество четырёх талантливых вокалистов - Антона Боглевского (тенор), Антона Сергеева (тенор), Леонида Овруцкого (баритон) и Данилы Карзанова (бас) знает и любит вся Россия. На концерты коллектива приезжают из разных уголков нашей необъятной Родины. В глазах зрителей - неподдельные эмоции: слёзы счастья и беззаботные улыбки, которые можно получить только путём погружения в настоящее искусство. "Кватро" чувствуют сильнейшую отдачу от слушателей, и это заряжает артистов на покорение новых вершин», - отметили организаторы.

На концерте прозвучат романсы и классика в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках. Танцевальные композиции в исполнении театра танца «Русские узоры» станут достойным дополнением вокальных номеров и всей программы концерта, считают организаторы.

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