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Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в областной филармонии

Ежегодный концерт-награждение «Юные дарования Псковщины» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках концерта состоится церемония награждения учащихся и преподавателей, добившихся высоких творческих успехов в 2021-2022 учебном году, среди которых: обладатели стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2022-2023 учебный год, победители общероссийского конкурса министерства культуры «Молодые дарования России», лауреаты ежегодной премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины».

В концерте принимает участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.

В концерте в качестве солистов выступят лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, соискатели премии нынешнего года.

Первая премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За более чем двадцатилетнюю историю существования премии ее лауреатами стали около пятисот учеников детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных в Москве.