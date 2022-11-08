Концерт «Виртуозы арфы» проходит в Пскове. ФОТО

Концерт «Виртуозы арфы» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 10 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед зрителями выступают заслуженная артистка РФ, солистка заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Анна Макарова (арфа), лауреат Международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра Ника Рябчиненко (арфа), лауреат Международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова (арфа), лауреат международных конкурсов, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская (арфа), Вероника Григорьева (арфа), Елизавета Бокова (сопрано).
Уникальный концерт проходит с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова.
В программе:
Картины, созданные нейросетью, стали украшением концерта «Виртуозы арфы».