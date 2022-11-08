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«Виртуозы арфы» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Концерт «Виртуозы арфы» прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 10 ноября.

На арфах сыграли заслуженная артистка РФ Анна Макарова, лауреат международных конкурсов, солистка оркестра Большого театра Ника Рябчиненко (арфа), лауреат международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра Татьяна Репникова, солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская, Вероника Григорьева. Также на сцене выступила солистка Елизавета Бокова (сопрано).

Уникальный концерт состоялся с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова. Картины, созданные нейросетью, стали украшением концерта «Виртуозы арфы».

Соло, дуэты, квартет арф, дуэты арфы и голоса, ударных и арфы – в фоторепортаже Вадима Боченкова.