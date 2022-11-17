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Репетиция концерта «Юные дарования Псковщины» проходит в Пскове. ФОТО

Репетиция концерта «Юные дарования Псковщины» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Завтра, 19 ноября, в рамках концерта состоится церемония награждения учащихся и преподавателей, добившихся высоких творческих успехов в 2021-2022 учебном году, среди которых: обладатели стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2022-2023 учебный год, победители общероссийского конкурса министерства культуры «Молодые дарования России», лауреаты ежегодной премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины».

Начало концерта в 17:00. Адрес: улица Некрасова, 24.