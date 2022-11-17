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«Юные дарования Псковщины» выступают в БКЗ

Концерт «Юные дарования Псковщины» начался в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принимает участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и молодые талантливые музыканты. Это и постоянные участники концертов, а также те, кто только начинает свой творческий путь.

Юные музыканты исполняют произведения русской и зарубежной классики в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер - Алексей Репников.

Напомним, торжественная церемония чествования юных дарований состоялась в Пскове накануне.

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Концерт лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства прошел в Пскове сегодня, 18 ноября, на площадке Детской музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие прошло при участии Губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера Ивана Столбова.