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Билеты на концерт симфонического концерта в Дедовичах предлагают приобрести со скидкой

Только 25 ноября с 00:00 билеты на концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Симфонический кинематограф», который пройдёт в Дедовичах 27 ноября, можно приобрести онлайн со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Покупая два билета в кассе Дедовичского районного центра досуга с 18.00 до 21.00, можно получить третий билет в подарок.

Программа оркестра:

1. Фредерик Лоу, Моя прекрасная Леди

2. Эндрю Ллойд Вебер, Memory из мюзикла Кошки

3. Ирвин Берлин Puttin` on the ritz из к\ф Ставлю на Риц

4. Эннио Морриконе, Gabriel`s oboe

5. Нино Рота, Прощальный вальс из к/ф Леопард

6. Нино Рота, тема из к/ф Крёстный отец

7. Штрассер, Парижское танго

8. Энрике Сантеухини, Рио-Рита.

9. А. Петров Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»

10. Петров, Вальс из фильма Берегись автомобиля

11. В. Зубков Мелодия из к/ф «Цыган»,

12. Артемьев, Три товарища

13. Дунаевский , увертюра к к\ф Дети капитана Гранта

14. Дунаевский, Полька з к/ф Кубанские казаки

15. Дунаевский, Бега из к/ф Кубанские казаки

16. Бис: Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

Программа «Культурных выходных» в Дедовичах.