Билеты на концерт симфонического концерта в Дедовичах предлагают приобрести со скидкой

Только 25 ноября с 00:00 билеты на концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Симфонический кинематограф», который пройдёт в Дедовичах 27 ноября, можно приобрести онлайн со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Покупая два билета в кассе Дедовичского районного центра досуга с 18.00 до 21.00, можно получить третий билет в подарок.
Программа оркестра:
1. Фредерик Лоу, Моя прекрасная Леди
2. Эндрю Ллойд Вебер, Memory из мюзикла Кошки
3. Ирвин Берлин Puttin` on the ritz из к\ф Ставлю на Риц
4. Эннио Морриконе, Gabriel`s oboe
5. Нино Рота, Прощальный вальс из к/ф Леопард
6. Нино Рота, тема из к/ф Крёстный отец
7. Штрассер, Парижское танго
8. Энрике Сантеухини, Рио-Рита.
9. А. Петров Гусарский марш из к/ф «О бедном гусаре...»
10. Петров, Вальс из фильма Берегись автомобиля
11. В. Зубков Мелодия из к/ф «Цыган»,
12. Артемьев, Три товарища
13. Дунаевский , увертюра к к\ф Дети капитана Гранта
14. Дунаевский, Полька з к/ф Кубанские казаки
15. Дунаевский, Бега из к/ф Кубанские казаки
16. Бис: Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
Программа «Культурных выходных» в Дедовичах.