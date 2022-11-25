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Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове

Концерт, посвященный 20-летию образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Бусинки», состоится в БКЗ филармонии в Пскове 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Изображение здесь и далее: администрация города Пскова

В праздничной программе примут участие действующие учащиеся коллектива, выпускники прошлых лет, педагоги, родители, а также творческие коллективы Детской школы искусств: ансамбль народной песни «Горенка», ансамбль скрипачей и вокальный ансамбль «Феечки».

Концерт состоится в 15:00. Приобрести билеты можно онлайн или в кассе БКЗ. Стоимость билета – 350 рублей.