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Псковские музыканты отрепетировали «Щедрин-сюиту» с солистами Мариинки. ВИДЕО

Масштабную подготовку уникального события в честь 90-летия композитора Родиона Щедрина начали в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе БКЗ.

Видео: пресс-служба Псковской областной филармонии

Фрагмент балета «Кармен-сюита» композитора Родиона Щедрина

Артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской областной филармонии отправились в Санкт-Петербург для репетиции с коллегами из Мариинского театра. Они будут солировать уже в это воскресенье на концерте «Щедрин-сюита» в Пскове. На нём исполнят знаменитую музыку композитора из балетов, сюит и советских фильмов.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии.