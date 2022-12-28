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Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» прошел в БКЗ псковской филармонии

Новогодний гала-концерта «Маска, маска, я вас знаю?» состоялся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня 28 декабря.

Фото здесь и далее: Кирилл Кожуков

Псковичи смогли насладиться любимыми мелодиями о самом сокровенном и получили удовольствие поклонники как танца, так и видеоарта. Сопрано выступила лауреат международных премий Елизавета Бокова. Тенор - лауреат международных конкурсов, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артем Мелихов. На сцене для псковичей также выступили заслуженная артистка Удмуртской республики, солистка балета Мариинского театра Елена Евсеева и лауреат международного конкурса, солист балета Мариинского театра Алексей Тимофеев.

Отметим, что второй концерт пройдет 29 декабря, билетов становится все меньше. Приобрести их можно в кассе БКЗ или онлайн.