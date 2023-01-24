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Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Куньинском районе

Ансамбль русской музыки «Псков» выступит на «Культурных выходных» в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Концерт пройдет 29 января в Доме культуры. Ансамбль выступит с программой «Старая афиша», которая основана на музыке из старых кинофильмов советских и зарубежных.

«Уникальность программы заключается в том, что уже привычные музыкальные произведения прозвучат в переложениях для голоса с ансамблем народных инструментов и в инструментальном изложении», - отметили организаторы.

В программе использованы мелодии из известных кинофильмов: «Земля Санникова»; «Девчата»; «Женитьба Бальзаминова»; «Не может быть»; «Верные друзья»; «Карнавальная ночь»; «Любовь и голуби»; «Кубанские казаки»; «Тени исчезают в полдень»; «Простая история»; «Джентльмены удачи», а также песни, ставшие широко известными и завоевавшие любовь зрителей из мало известных старых фильмов, таких как: «Французский кан-кан»; «Северный мост»; «Песни моря»; «Они были актёрами».

Билеты можно приобрести в месте проведения и на сайте.