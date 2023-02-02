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Концерт «Его величество марш» пройдет в Пскове

Концерт «Его величество марш» пройдет в Пскове 9 февраля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Как с помощью музыки организовать слаженные действия большого количества людей? Нужен четкий ритм и бодрый дух. Марш отлично выполняет эту функцию, сопровождая шагающие войска, а также радостные или трагические церемонии. Появившийся в глубокой древности, марш звучал при египетских фараонах и ассирийских царях. Постепенно этот музыкальный жанр завоевал популярность как отдельный номер сценических постановок – опер и балетов», - говорится в анонсе мероприятия.

Мероприятие пройдет в Большом концертном зале филармонии. «Самый властный музыкальный жанр откроется нашим слушателям с разных сторон. Он докажет, что умеет быть не только суровым повелителем, но способен ободрять или даже навевать легкую грусть.

До встречи в музыкальном королевстве!» - пригласили псковичей организаторы.

Билеты можно приобрести по ссылке.