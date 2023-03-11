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Первый концерт «Детской филармонии» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый концерт «Детской филармонии» прозвучал в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове сегодня, 24 марта.

В проекте участвуют около 90 учащихся музыкальных школ Псковской области, дети в возрасте от 8 до 18 лет. Они вошли в состав в детского камерного оркестра и детского оркестра русских народных инструментов. Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайка, домра, баян, гусли, аккордеон и ударные. Детский камерный оркестр – 23 начинающих музыканта по классу скрипка и виолончель.

Как юные музыканты играли на сцене БКЗ, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.