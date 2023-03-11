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Ярким дебютом назвал первое выступление «Детской филармонии» псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал первый концерт «Детской филармонии». Как сообщалось ранее, выступление состоялось в Большом концертном зале областной филармонии в Пскове в пятницу, 24 марта. В проекте участвовали около 90 учащихся музыкальных школ, дети в возрасте от 8 до 18 лет.

«Яркий дебют Детской филармонии на праздничном концерте, посвященном Дню работника культуры! На большой сцене Псковской областной филармонии впервые выступили Детский оркестр русских народных инструментов и Детский камерный оркестр.

Юные артисты покорили слушателей и сорвали бурю аплодисментов. Желаю ребятам новых творческих успехов и как можно чаще радовать нас своими концертами!» - написал губернатор в своем telegram-канале.