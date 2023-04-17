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«Лавандовая ночь» состоится в Пскове 30 июня

Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» пройдет в Пскове 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Лавандовая ночь» – концерт барочной музыки, который ежегодно проходит под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове.

«30 июня, в часы, когда на смену грузному летнему дню придет успокоительная свежесть и воздух будет напоен вечерней негой, близ старинной Покровской башни зазвучит музыка барокко. Эмоциональность тем, наполняющих европейскую оперную музыку XVII-XVIII столетий, исполнители – солисты лучших музыкальных сцен России, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, – обязательные составляющие "Лавандовой ночи"», - рассказали организаторы.

Как отметили в ТКД, слушателей ждут неожиданные музыкальные и сюжетные открытия. Концерты состоятся 30 июня в 19.00 и 21.30.