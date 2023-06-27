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«Лавандовая ночь» опустилась на Псков в шестой раз. ФОТО

Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» проходит в Пскове на террасе отеля «Покровский» сегодня, 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Лавандовая ночь» – концерт барочной музыки. На сцене выступают солисты лучших музыкальных сцен России, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Солистка концерта - лауреат Международных конкурсов Мария Баянкина (сопрано, Мариинский театр).

В этом году слушателям приготовили неожиданные музыкальные и сюжетные открытия.

Напомним, Николай Хондзинский - дирижер open air концертов «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» у Покровской башни в Пскове, проходящих в рамках предложенных им «Летних сезонов» Псковской областной филармонии. С 2018 по 2022 год он был художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра филармонии.

Ранее Мария Баянкина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала, что для «Лавандовой ночи» в оркестр добавляют лютни и клавесин.