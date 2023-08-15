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Концерт Оксаны Федоровой состоится в Пскове 8 сентября

Благотворительный концерт российской телеведущей, победительницы конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», уроженки Пскова Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» состоится в День воинской славы в Пскове 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Концерт пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и при участии солиста Мариинского театра Виктора Коротича.

Концерт приурочен ко Дню воинской славы России – дню Бородинского сражения и пройдет в Большом концертном зале Псковской филармонии.

Организатором концерта выступила Оксана Федорова. «Концерт "Музыкальное путешествие. С любовью к городу" - это подарок моему родному, любимому городу - северному форпосту России, который многие века защищал границы нашего государства, и, в то же время, был и остается одним из важнейших центров развития отечественной культуры и искусства. Сегодня для каждого из нас особенно важно чувствовать единство и сплоченность, выкованные многовековой историей России, и музыка всегда, даже в самые сложные времена объединяла и вдохновляла на великие свершения», - сказала она.

В концертной программе прозвучат романсы и знаменитые арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Моцарта, П. И. Чайковского и других композиторов в исполнении Оксаны Федоровой и Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания, лауреата международных конкурсов, в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, а также оркестровые композиции из известных произведении русских и зарубежных классиков.

В рамках концерта зрителям будет также представлен мини-фильм «Музыкальный Псков» из цикла программ всероссийского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется благотворительным фондом Оксаны Федоровой в рамках программы популяризации национального музыкального наследия.

Вход будет осуществляться по приглашениям. Информации о дате появления приглашений в кассе филармонии появится позже.