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Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове

Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Ханг - молодой и гипнотически звучащий инструмент, разработанный только в 2000 году, уже появлялся на сцене Псковской филармонии в прошедшем сезоне. 16 сентября в Варлаамовской (Варлаамской башне) он станет главным героем концерта о необычных музыкальных инструментах, продолжая проект, начатый терменвоксом.

Выступление петербургского коллектива HangMade Project продемонстрирует сочетание классических и новаторских инструментов: ханга (Антон Назарко), перкуссии (Александр Шалимов) и контрабаса (Владимир Шубин).

В исполнении талантливых артистов прозвучат авторские композиции и ханг-каверы.

Начало концерта в 19.00

Билеты можно приобрести от 600 рублей.