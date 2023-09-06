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Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков

Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков 9 сентября. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В прошлом году показ оперы состоялся в БКЗ Филармонии и вызвал бурю оваций. Зрители так тепло приняли и высоко оценили выступление артистов, что мы с маэстро и большим другом Псковской области Валерием Гергиевым договорились и в этом году подарить оперу Пскову», – рассказал губернатор.

Мероприятие состоится 9 сентября, в стенах псковского Кремля. Показ пройдет при поддержке правительства Псковской области, Минкульта, Росконцерта и РЖД.

Билеты можно получить бесплатно (но не более 2-х билетов в одни руки) с 6 сентября с 14:00 в кассе БКЗ (улица Некрасова, 24) и библиотеке имени В.Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

«"Борис Годунов" – одно из величайших произведений в творчестве Мусоргского, опера с глубоким социально-историческим смыслом. Приглашаю всех желающих насладится ей в стенах Кремля!» – добавил Михаил Ведерников.