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Концерт-монография «Шаляпин и Я» пройдет в Пскове 23 ноября

На сцене Псковской областной филармонии пройдет концерт – монография «Шаляпин и Я» 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии предоставлены Театрально-концертной дирекцией Псковской области

На сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.

«Отправной точкой при создании концерта-монографии "Шаляпин и Я" к 150-летию звезды музыкального театра послужили гастроли Федора Ивановича в Пскове в 1920 году. Анекдотичность отдельных эпизодов в совокупности с достоинством поведения, которое явил Шаляпин в провинциальном городе, сделали это событие ярким фрагментом биографии как самого исполнителя, так и культурной жизни довоенного Пскова», – делится пресс-служба.