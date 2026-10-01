 
Культура

От древних архетипов до катакомб: в Изборске открылся первый в России частный Музей креста

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В Изборске заработал первый в России частный Музей креста, который объединил многоуровневую экспозицию от древних архетипов до подземных катакомб раннего христианства, об этом сообщила экскурсовод музея Надежда Уибо в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Учредители разместили музей в историческом доме каменщика и соединили его с просторной пристройкой. Экспозиция начинается с рассказа о кресте как древнем символе и плавно переходит к истории христианства. Посетителей проводят гиды через залы с нательными крестами. В музее есть возможность спуститься в искусственные катакомбы.

«Мы создали катакомбы по образу римских подземелий Святой Присциллы, чтобы передать дух первых христиан и показать тайные символы», – пояснила Надежда Уибо.

Завершение экспозиции представляет зал мучеников, где художник Игорь Черкасов собрал свечи из всех изборских церквей и сложил из них монументальный восьмиконечный крест.

«Этот крест вызывает сильный эмоциональный отклик, потому что люди видят в нем надежное плечо, на которое всегда можно положиться, и понимают, что с крестом жить легче», – добавила экскурсовод.
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