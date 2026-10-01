От древних архетипов до катакомб: в Изборске открылся первый в России частный Музей креста

В Изборске заработал первый в России частный Музей креста, который объединил многоуровневую экспозицию от древних архетипов до подземных катакомб раннего христианства, об этом сообщила экскурсовод музея Надежда Уибо в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Учредители разместили музей в историческом доме каменщика и соединили его с просторной пристройкой. Экспозиция начинается с рассказа о кресте как древнем символе и плавно переходит к истории христианства. Посетителей проводят гиды через залы с нательными крестами. В музее есть возможность спуститься в искусственные катакомбы.

«Мы создали катакомбы по образу римских подземелий Святой Присциллы, чтобы передать дух первых христиан и показать тайные символы», – пояснила Надежда Уибо.

Завершение экспозиции представляет зал мучеников, где художник Игорь Черкасов собрал свечи из всех изборских церквей и сложил из них монументальный восьмиконечный крест.