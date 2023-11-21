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Артисты Мариинского театра готовятся к псковскому концерту «Шаляпин и Я». ВИДЕО

Артисты Мариинского театра готовятся к концерту «Шаляпин и Я», который состоится на сцене Псковской областной филармонии 23 ноября в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Я не верю в одну-единственную силу таланта, без упорной работы», - говорил Шаляпин.

Солисты Мариинского театра Дмитрий Колеушко, Юрий Власов и Денис Беганский усиленно готовятся к концерту-монографии «Шаляпин и Я», который пройдет на сцене большого концертного зала филармонии, рассказали в ТКД.

Актеры представят зрителю многочисленные образы знаменитого Царь-баса под музыкальное сопровождение Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.