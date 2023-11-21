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Сцена / Концерты

«Беседка»: «Шаляпин и Я» снова в Пскове. ВИДЕО

22.11.2023 19:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 ноября. 

Гости студии: лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра (бас, режиссер-постановщик) Денис Беганский и лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра (тенор) Дмитрий Колеушко. 

23 ноября в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии состоится обновленный концерт-монография «Шаляпин и Я». На сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.

Почему решили делать Шаляпина с оркестром? С каким композитором работали и в чем будет отличия от прошлой камерой версии? Как будет выглядеть сцена на этот раз? Эти и другие вопросы с гостями студии обсудил ведущий эфира Артем Татаренко. 

Теги: #концерт #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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