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«Беседка»: «Шаляпин и Я» снова в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 ноября.

Гости студии: лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра (бас, режиссер-постановщик) Денис Беганский и лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра (тенор) Дмитрий Колеушко.

23 ноября в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии состоится обновленный концерт-монография «Шаляпин и Я». На сцену БКЗ поднимутся солисты Мариинского театра в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.

Почему решили делать Шаляпина с оркестром? С каким композитором работали и в чем будет отличия от прошлой камерой версии? Как будет выглядеть сцена на этот раз? Эти и другие вопросы с гостями студии обсудил ведущий эфира Артем Татаренко.