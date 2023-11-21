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Концерт «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове 20 января в 17:00 в рамках III Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Смыслом его жизни была духовая музыка. Его заслуга — в возрождении духовой музыки в России и обновленном представлении ее всему миру в таких известных фестивалях, как "Кремлевская зоря" и "Спасская башня". Музыка Валерия Халилова, несущая национальный культурный код, неизменно востребована и любима как исполнителями, так и слушателями», - рассказали в ТКД.

Символ фестиваля — песня В. Халилова на слова А. Савицкого «Навсегда великая страна». Ею будут заканчиваться все фестивальные концерты. Обязательным сочинением в программах концертов станет легендарный марш В. Агапкина «Прощание славянки». Ведь фестиваль В. Халилова-2024 посвящен 140-летию В. Агапкина — русского военного дирижера и композитора.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, департамента культуры министерства обороны РФ.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии.