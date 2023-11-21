Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Концерты 21.11.2023 17:390 Артисты Мариинского театра готовятся к псковскому концерту «Шаляпин и Я». ВИДЕО 15.01.2024 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 12.01.2024 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове 09.01.2024 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 29.12.2023 21:200 Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове
Сцена / Концерты

Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей

15.01.2024 13:36|ПсковКомментариев: 0

Концерт III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который пройдет в Пскове в БКЗ филармонии 20 января, - замечательный повод собраться вместе с семьей. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) 15 января.

«Семейное посещение концерта было бы очень уместно. Особенно в начале открытого президентом Года семьи. Когда представители нескольких поколений вместе пришли на концерт и младшее поколение видит с какими эмоциями слушают музыкальное исполнение старшее члены семьи, то это способствует укреплению атмосферы близости в семейном кругу. Концерт – замечательный повод собраться вместе с родственниками и хорошо провести время», – отметила Марина Николаева.

Напомним, в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит музыка, несущая национальный культурный код, неизменно востребованная и любимая как исполнителями, так и слушателями.

Теги: #концерт #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
15.01.2024, 14:360 Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной 15.01.2024, 13:360 Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей 15.01.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна» 13.01.2024, 16:400 Новогодний парк «Сказочный лес» будет работать в Пскове до 15 января
12.01.2024, 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024, 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове 12.01.2024, 14:570 Черную комедию великолукского театра покажут на всероссийском фестивале 10.01.2024, 15:390 На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий
09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 06.01.2024, 21:101 Международный фестиваль медных духовых инструментов пройдет в Пскове 05.01.2024, 13:460 Спектакль Псковского театра драмы перенесен из-за болезни музыканта
29.12.2023, 21:200 Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове 29.12.2023, 20:200 Постановку «Ванька-мечтатель» покажут в псковской филармонии 29.12.2023, 18:450 «Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове 29.12.2023, 17:400 «Новогоднее космическое приключение» показывают в псковском театре кукол
29.12.2023, 16:210 Итоги и планы работы Театрально-концертной дирекции Псковской области 29.12.2023, 16:080 Концерт «Россия — навсегда великая страна» пройдет в Пскове 29.12.2023, 14:420 «Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области. ВИДЕО 29.12.2023, 14:130 420 спектаклей показал Псковский театр драмы в 2023 году
29.12.2023, 14:020 Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts 29.12.2023, 13:330 Около 60 млн рублей привлекла Театрально-концертная дирекция для проведения культурных мероприятий в регионе 29.12.2023, 13:100 Классику «Союзмультфильма» покажут в «Сказочном лесу» Пскова 29.12.2023, 12:491 Названа особенность стенда Псковской области на выставке «Россия»
29.12.2023, 12:390 Порядка 300 тысяч зрителей посетили мероприятия Театрально-концертной дирекции региона в этом году 29.12.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о деятельности Театрально-концертной дирекции 28.12.2023, 15:020 Сказку «Бременские музыканты» покажут в Псковской областной филармонии 28.12.2023, 14:190 Концерт Натальи Александровой и ансамбля «Псков» состоится в областном центре
28.12.2023, 13:160 Две новогодние акции пройдут в стенах Псковского театра драмы в праздничные дни  27.12.2023, 15:210 Театр драмы в Пскове анонсировал афишу на февраль и старт продаж на новый спектакль  27.12.2023, 10:051 Владимир Машков стал президентом «Золотой маски» 25.12.2023, 16:360 «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января 
25.12.2023, 12:220 Опубликована новогодняя афиша Псковского театра драмы: 53 спектакля покажет театр зрителям 21.12.2023, 15:150 Театр драмы в Пскове вносит изменения в репертуар из-за болезни артиста 20.12.2023, 16:170 Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия» 20.12.2023, 15:260 В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине
20.12.2023, 14:300 День Псковской области на выставке-форуме «Россия». ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2023, 13:200 Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион 20.12.2023, 10:050 День Псковской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ 19.12.2023, 13:370 Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия»
18.12.2023, 18:150 Избушка на курьих ножках встретит гостей на стенде Псковской области на ВДНХ 17.12.2023, 19:480 Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области 17.12.2023, 19:443 Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия» 16.12.2023, 10:430 Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ
15.12.2023, 12:100 Ансамбль «Сказ» примет участие в концертной программе Дня Псковской области на выставке «Россия» 15.12.2023, 10:510 «Петрушка и Гитлер» и неизданный Довлатов: чем Псковский театр кукол покорял зрителей 60 лет 13.12.2023, 16:490 Михаил Пиотровский: Постановка «Лягушек» в Пскове – хороший пример установления культурных связей между Россией и Китаем 13.12.2023, 11:592 Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
12.12.2023, 19:501 На стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» пройдет День профориентации 12.12.2023, 16:200 В Псковском театре драмы подвели итоги «Мо Янь феста» 11.12.2023, 17:392 Пскович специально приехал на выставку «Россия», чтобы посетить стенд региона 11.12.2023, 09:400 Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем состоится 11 декабря
10.12.2023, 17:000 Представлены солисты балета «Щелкунчик» на сцене Псковской филармонии 09.12.2023, 19:380 Концерт группы Skytrust прошел в Пскове. ФОТО 09.12.2023, 10:400 Режиссерская лаборатория по китайской драматургии открылась в Псковском театре драмы 08.12.2023, 15:340 Мо Янь: Я как китайский писатель очень тронут фестивалем в Пскове
07.12.2023, 20:590 Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Псковской области 07.12.2023, 17:440 Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях 07.12.2023, 12:280 ПЛН-ТВ: «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 20:490 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.12.2023, 19:190 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» стартовал в Пскове 06.12.2023, 17:400 Андрей Пронин: Я был готов, что люди уйдут со спектакля «Лягушки» 06.12.2023, 17:170 «Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове. ВИДЕО 06.12.2023, 16:360 Мини-спектакли по китайским пьесам стали частью программы «Мо Янь феста»
06.12.2023, 15:540 О спектаклях будущего года рассказал арт-директор Псковского театра драмы 06.12.2023, 14:120 Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем пройдет в рамках фестиваля китайской культуры в Пскове 06.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о фестивале «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 10:120 Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой» состоится в Пскове
04.12.2023, 18:210 Сотый показ детского спектакля состоялся в Псковском театре драмы 04.12.2023, 11:080 Псковичи не торопятся раскупать билеты на моноспектакль «… ай да сукин сын!» 01.12.2023, 18:150 Псковский театр драмы опубликовал афишу на январь и новогодние праздники 01.12.2023, 17:421 Оксана Федорова и Гоша Куценко посетили стенд Псковской области на выставке «Россия»
29.11.2023, 10:031 Сергей Жаворонок покидает пост директора Псковской областной филармонии 28.11.2023, 12:450 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдет в Псковском театре драмы в декабре 24.11.2023, 18:240 Дни Псковской области в Витебске получили Гран-при премии Russian Event Awards 24.11.2023, 16:131 «Подстрочник»: «На том стоим» - международный фестиваль против отмены российской истории и культуры. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru