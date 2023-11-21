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Марина Николаева: Концерт «Россия - навсегда великая страна» – замечательный повод собраться вместе с семьей

Концерт III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который пройдет в Пскове в БКЗ филармонии 20 января, - замечательный повод собраться вместе с семьей. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) 15 января.

«Семейное посещение концерта было бы очень уместно. Особенно в начале открытого президентом Года семьи. Когда представители нескольких поколений вместе пришли на концерт и младшее поколение видит с какими эмоциями слушают музыкальное исполнение старшее члены семьи, то это способствует укреплению атмосферы близости в семейном кругу. Концерт – замечательный повод собраться вместе с родственниками и хорошо провести время», – отметила Марина Николаева.

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Напомним, в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит музыка, несущая национальный культурный код, неизменно востребованная и любимая как исполнителями, так и слушателями.