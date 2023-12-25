Культура

Концерт в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в Пскове

Концерт III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна» пройдет в Пскове в БКЗ Филармонии 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТИЦ Псковской области.

В исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит музыка, несущая национальный культурный код, неизменно востребованная и любимая как исполнителями, так и слушателями.

Символом фестиваля стала песня Валерия Халилова на слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна». Кроме нее в программу концерта войдет легендарный марш Василия Агапкина «Прощание славянки».

В 2024 году фестиваль будет посвящен 140-летию русского военного дирижера и композитора Василия Агапкина.

Всего в фестивале примут участие 48 городов в 8 федеральных округах, где пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов.